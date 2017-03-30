Глава УМВД по Хабаровскому краю продолжает работать на своем посту

ХАБАРОВСК, 30 мар – РИА Новости. Начальник УМВД по Хабаровскому краю Михаил Черников продолжает исполнять свои обязанности на текущем посту, никаких документов о его переводе и назначении на должность главы Госавтоинспекции не поступало, сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального УМВД.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что МВД России предложит кандидатуру начальника управления ведомства по Хабаровскому краю Михаила Черникова на должность начальника Госавтоинспекции. Прежний глава ГИБДД Виктор Нилов в среду снят с поста президентом России Владимиром Путиным.

"Мы знаем об информации, распространяемой в интернете. Никаких правоустанавливающих документов о том, что Михаил Черников назначен на какую-то другую должность, у нас нет. Он продолжает работать на посту начальника краевого УМВД", — сказал собеседник агентства.