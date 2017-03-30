Глава УМВД по Хабаровскому краю продолжает работать на своем посту

ХАБАРОВСК, 30 мар – РИА Новости. Начальник УМВД по Хабаровскому краю Михаил Черников продолжает исполнять свои обязанности на текущем посту, никаких документов о его переводе и назначении на должность главы Госавтоинспекции не поступало, сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального УМВД.
"Мы знаем об информации, распространяемой в интернете. Никаких правоустанавливающих документов о том, что Михаил Черников назначен на какую-то другую должность, у нас нет. Он продолжает работать на посту начальника краевого УМВД", — сказал собеседник агентства.