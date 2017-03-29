Напавшие на машину ЧОП в Оренбурге похитили более шести миллионов рублей

УФА, 29 мар — РИА Новости. Напавшие на сотрудников охранного предприятия в Оренбурге похитили более 6 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель МВД по области.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что полиция ищет преступников, совершивших разбойное нападение на автомобиль ЧОП на одной из центральных улиц Оренбурга. По данным источника, предварительно было установлено, что нападавших было трое, возможно, один из них был убит. В СУСК РФ по региону отмечали, что следователи проводят проверку на законность применения оружия сотрудником ЧОП.

"Это случилось в центре Оренбурга днем. Неизвестные напали на автомобиль частного охранного предприятия, который перевозил деньги. Украдено 6,5 миллиона рублей. Во время происшествия была перестрелка. Известно, что сотрудник предприятия открыл огонь. Чуть позже была найдена машина нападавших, где было тело одного из преступников с огнестрельным ранением", — сказал представитель областного МВД.