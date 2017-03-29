Саентологи отказались комментировать проходящие обыски в Подмосковье

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Представитель центра управления деятельностью по распространению дианетики и саентологии в подмосковном городе Лосино-Петровский, где проходят обыски, отказался давать какие-либо комментарии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В среду источник в одном из правоохранительных ведомств сообщил РИА Новости, что обыск в центре саентологов в Подмосковье проводит Федеральная служба безопасности при поддержке спецназа, следственные действия начались в 11 часов.

Въезд на территорию центра саентологии охраняют сотрудники полиции, на месте работают представители СМИ. К ним вышли двое граждан, один из которых, обращаясь одновременно к собравшимся журналистам и второму мужчине, сказал: "Пожалуйста, объясните прессе, что у вас здесь происходит и какую деятельность вы здесь осуществляете". Однако отвечать на вопросы журналистов и представиться тот отказался.

В свою очередь жительница общежития, расположенного недалеко от территории, где расположен центр саентологии, рассказала корреспонденту РИА Новости, что некое религиозное объединение "функционирует на промышленной территории рядом с общежитием уже более десяти лет".

"Они здесь довольно давно, наверное, лет 10-13. Никого к себе туда не пускают. Их, наверное, там человек сорок", — отметила местная жительница.

Дианетика и саентология (сайентология) ─ религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.