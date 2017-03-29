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Происшествия

Мосгорсуд отменил арест дома информатора WADA Родченкова

17:1529.03.2017
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Офис Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале. Архивное фото
© REUTERS/ File Photo/Christinne Muschi

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Мосгорсуд отменил арест двухэтажного дома экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Министр спорта РФ Павел Колобков. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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"Решение суда о наложении ареста на недвижимость отменить и направить материал на новое рассмотрение", — огласила решение судья.

Адвокат Родченкова Алексей Скляренко просил отменить обеспечительные меры. Он пояснил, что дом в Солнечногорском районе Подмосковья не был приобретен, как считает следствие, на преступные доходы. По словам адвоката, его подзащитный получил дом от отца, а затем подарил своей дочери. "На момент оформления договора дарения уголовное дело возбуждено не было", — отметил защитник.

Следователь пояснил, что арест на недвижимость наложен в целях обеспечения возможного приговора, ведь суд сможет назначить штраф или удовлетворить возможный гражданский иск. По его словам, Родченков действительно получил участок от отца, но снес там старые постройки, построил новый дом и баню, облагородил ландшафт, "потратив на это не менее 10 миллионов рублей".

Григорий Родченков. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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"Родченков мог потратить на это деньги, полученные от реализации спортсменам препаратов, которые впоследствии оказались запрещенными", — пояснил следователь.

"Следствие на месте не стоит, получены новые документы", — добавил он. Однако, как напомнил адвокат, официального обвинения Родченкову пока не предъявлено.

Сейчас Следственный комитет проверяет обстоятельства распространения допинга среди российских спортсменов, в котором подозревают Родченкова, и выясняет, не был ли дом построен на преступные доходы. При этом официальное обвинение ему пока не предъявлено.

Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился именно после заявлений Родченкова. Утверждения бывшего функционера о том, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде в Сочи, были частью "допинговой программы" России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае. После этого WADA провело расследование, по результатам которого рекомендовало МОК отстранить всех российских атлетов от Олимпиады.

Лаборатория по тестированию на допинг. Архивное фото
© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko
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Российские власти категорически отвергают утверждения Родченкова. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, Родченков во время пребывания на посту главы Московской антидопинговой лаборатории "таскал сюда (в Россию) всякую гадость" и "превратил это в бизнес личный". По словам главы государства, Родченков заставлял спортсменов "брать и применять" — "а тех, кто отказывался, … он еще против них придумывал какие-то санкции".

Как добавил Путин, когда же Родченкову "хвост прижали", он "удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, начал там все сливать". При этом Путин предположил, что Родченкова "там кто-то и вел, дождались определенного момента и сделали вброс этот".

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