В Югре полиция задержала братьев, подозреваемых в ограблении банка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Октябрьском районе ХМАО двух молодых людей, которые подозреваются в разбойном нападении на отделение банка, сообщает пресс-служба окружного управления МВД.

Информация об ограблении банка в поселке Малый Атлым поступила в дежурную часть районного отдела МВД вечером вторника, 28 марта.

"Как установили полицейские, двое злоумышленников, вооруженных карабином "Сайга", ворвались в масках в операционный зал, где скрутили банковских работников, после чего с применением физической силы и угрозами расправы похитили из сейфа почти 2 миллиона 700 тысяч рублей. С места преступления подозреваемые скрылись на снегоходе в сторону тайги", — отмечает пресс-служба УМВД.

Мужчины были задержаны по горячим следам, при этом в их поисковой операции участвовали не только сотрудники правоохранительных органов, но и глава сельского поселения. Похищенные деньги они обнаружили закопанными в снегу вблизи лесополосы.

"Личность злоумышленников установлена. Ими оказались двое мужчин 27 и 28 лет, двоюродные братья, ранее судимые за совершение краж. Постоянно злоумышленники проживают в городе Нягани", — сообщили в окружном управлении МВД.

По версии следствия, молодые люди еще с раннего утра вторника вели наблюдение за отделением банка. Вечером, когда банковские работники закрывали операционную кассу, они ворвались в здание, скрутили сотрудниц и под угрозой оружия забрали все имевшиеся на тот момент деньги. Когда мужчины пытались скрыться на снегоходе в тайге, он сломался, после чего они решили сжечь его и пойти пешком вглубь леса, где и были задержаны.

"В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "разбой", — резюмировали в УМВД, отметив, что в суд направлено ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.