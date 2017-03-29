Суд продлил арест двум членам хакерской группы "Шалтай-Болтай"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил на 2 месяца месяца срок ареста членам хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александру Филинову и Константину Теплякову по делу о незаконном доступе к компьютерной информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Филинова до 5 июня", — сказала судья Маргарита Котова. Также суд продлил арест до 3 июня Теплякову.

Оба ходатайства о продлении ареста были рассмотрены в закрытом для СМИ режиме. Публично судья огласила лишь вводную и резолютивную части решений.

Тепляков и его государственный адвокат не возражали против проведения заседания за закрытыми дверями, которое вместе с вынесением судом решения заняло около 10 минут. Тепляков, как следует из оглашенной части материалов, родился в Санкт-Петербурге, имел регистрацию в Киеве и последнее время до задержания проживал в Украине.

Филинов на заседании почувствовал себя плохо и ему вызвали "скорую". По словам адвоката, у него сильно разболелся живот. Врачи обнаружили у него инфекцию, но отметили, что он здоров, сказал адвокат обвиняемого.

Фигуранты обвиняются в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору. На стадии следствия, то есть до передачи дела в суд, данное обвинение, согласно закону, позволяет содержать фигурантов под арестом максимум 6 месяцев. Ожидается, что летом дело будет передано в суд.

Лефортовский суд Москвы в ноябре прошлого года санкционировал арест лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, который признал вину. Также суд взял под стражу двух его сообщников — Филинова и Теплякова.

В настоящее время Аникеев заключил сделку со следствием, ему грозит не более двух с половиной лет заключения. Его дело будет рассматриваться в особом порядке.

Аникееву предъявлено обвинение по части 3 статьи 273 УК РФ — "Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Пока ему вменяется только один эпизод (взлом почты сотрудника Сбербанка Сергея Кислякова), ожидается, что уже в апреле следствие по делу будет завершено.

Ранее его адвокат Руслан Коблев сообщил РИА Новости, что Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает шантаж людей, у которых они взламывали почту.