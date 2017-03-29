Учитель заставила матерившегося в Ельцин Центре мальчика вымыть рот с мылом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Преподаватель "Ельцин-центра" заставила вымыть рот с мылом мальчика, который нецензурно бранился в течение двух дней, рассказала РИА Новости специалист по связям с общественностью организации Елена Волкова.

По данным местных СМИ, инцидент случился 29 марта на одной из площадок Центра, где функционировал детский "Лего-лагерь".

По словам Волковой, преподаватель заверила, что впредь будет держаться в рамках. У самого мальчика и его мамы, которая пришла забрать ребенка после занятий, никаких претензий нет.

"Когда мы спросили мальчика, что он думает по поводу сегодняшней ситуации, он спросил: "Какой ситуации?" Сама мама ребенка выразила надежду на то, что случившееся подействует на него и он перестанет материться", — добавила Волкова.