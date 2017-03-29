Источник: обыск в центре саентологов в Подмосковье проводят ФСБ и спецназ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Обыск в центре саентологов в Подмосковье проводит Федеральная служба безопасности при поддержке спецназа, сообщил РИА Новости источник в одном из правоохранительных ведомств.

"Следственные действия начались в 11 часов. Обыск проводится сотрудниками ФСБ России при поддержке спецназа", — сказал источник.

Как сообщалось, следственные действия идут в одной из ключевых структур российских саентологов — в Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии, расположенном в подмосковном городе Лосино-Петровский.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

В Саентологической церкви Москвы затруднились прокомментировать информацию об обысках в Подмосковье. Как заявила РИА Новости директор по связям с общественностью религиозного объединения "Саентологическая церковь Москвы" Наталия Алексеева, последователи движения "заботятся о ветеранах, убирают парки". "Я считаю, что правительство должно активно поддерживать саентологов в их деятельности, а не проводить обыски непонятно с какой целью", — отметила она.

Дианетика и саентология (сайентология) ─ религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. В России постановлением Госдумы от 1996 года "Церковь сайентологии" классифицирована как деструктивная религиозная организация (тоталитарная секта, деструктивный культ). Ряд книг Хаббарда в России запрещен.