В Москве сотрудник ДПС сбил девушку на пешеходном переходе

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сотрудник ДПС наехал на автомобиле на 18-летнюю девушку на пешеходном переходе в Москве, она госпитализирована, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Днем 28 марта 2017 года автомобиль "Лада Гранта", оборудованный специальными знаками, двигаясь по улице Свободы в Москве, совершил наезд на 18-летнюю жительницу столицы на нерегулируемом пешеходном переходе. С различными телесными повреждениями девушка доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая помощь", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, следствие организовало проведение доследственной проверки по данному факту, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.⁠⁠⁠⁠

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