Суд назначил задержанным в офисе ФБК наказание от штрафа до 10 суток ареста

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Симоновский суд Москвы назначил сотрудникам созданного Фонда борьбы с коррупцией наказания от штрафа в 1 тысячу рублей до десяти суток административного ареста, сообщили РИА Новости в суде.

Их признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение законного требования сотрудников полиции). Согласно протоколам, они 26 марта отказались по требованию полицейских покинуть помещение фонда, когда сотрудники правоохранительных органов проводили там эвакуацию из-за сообщения о готовящемся взрыве. Сообщение впоследствии оказалось ложным.

Минимальное наказание (1 тысячу рублей штрафа) получили сотрудники ФБК Мария Захарова и Алексей Бахрушин, максимальное — их коллега Леонид Волков (десять суток ареста). Девять человек по решению суда арестованы на семь суток, еще один — на пять суток. Рассмотрение административных протоколов в отношении еще одного сотрудника ФБК перенесено на вторник. Протоколы были составлены как на штатных сотрудников фонда, так и на отвечавших за трансляцию несанкционированной акции в центре Москвы, не являвшихся официально там трудоустроенными.

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что были задержаны более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил травму головы. И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что СК располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в этой акции участникам мероприятия, в том числе подросткам. По ее словам, эти сведения проверят в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и нападениях на полицейских.

В пресс-службе столичного главка МВД в понедельник сообщили РИА Новости, большинство задержанных на несанкционированной акции в центре Москвы отпущены из территориальных отделов полиции, за исключением лиц, которые подлежат доставке в суды для рассмотрения дел об административных правонарушениях.