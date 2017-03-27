Под Ярославлем нашли тело пропавшего в октябре солдата-срочника

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Жители Переславского района Ярославской области обнаружили в лесу тело военнослужащего Артема Тетерина, незаконно покинувшего местную воинскую часть в октябре 2016 года, его опознали родственники, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь волонтерского поисково-спасательного отряда ЯрСпас Дмитрий Соколов.

"Мы искали его, когда стало известно о том, что он пропал, но не нашли. Сегодня родственники Артема сообщили нам, что его тело найдено, опознано", — сказал собеседник.

Представитель военного следственного отдела СК РФ по Ярославскому гарнизону Западного военного округа отказался комментировать РИА Новости данную информацию.

По информации местных СМИ, солдат-срочник воинской части, расположенной в Переславском районе, самовольно покинул часть в октябре 2016 года. Родные парня предположили, что его вынудили к этому проблемы на службе. Солдата объявили в розыск. В поисках в том числе участвовали волонтеры ЯрСпаса.