Российский суд заочно арестовал Яценюка

ПЯТИГОРСК, 27 мар — РИА Новости, Маргарита Савельева. Суд в Ессентуках заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, обвиняемого в бандитизме, говорится в заявлении на сайте учреждения.

Экс-премьер обвиняется в бандитизме и умышленном убийстве.

Отмечается, что Яценюк с 21 февраля объявлен в международный розыск.

Сам экс-премьер назвал решение суда "полным бредом" и "попыткой дискредитации". По его словам, украинское посольство в России получило копию решения суда.

В сентябре 2015 года глава следственного Комитета Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк воевал в Чечне на стороне боевиков, а также участвовал в пытках и расстрелах российских солдат. Тогда он не уточнил, будут ли украинскому политику предъявляться официальные обвинения.