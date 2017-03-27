Суд вынес приговор двум участникам нападения на военных в 1999 году в Чечне

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Двоих членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на военных Минобороны России в Чечне в 1999 году, при котором погибли 15 человек, приговорили к 15 и 8,5 годам колонии, сообщается в понедельник на сайте Следственного комитета РФ.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Шамилю Казбулатову и Тенъали Канаеву. Приговором суда Казбулатову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, Канаеву – 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что Казбулатов и Канаев вступили в банду "Ногайский джамаат", которая в числе прочих формирований под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни совершила вооруженное нападение на военных войсковой части Минобороны РФ, в результате которого погибло 15 военнослужащих, 28 получили ранения.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению всех участников банды.