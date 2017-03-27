Под Ярославлем пациент избил двух женщин-фельдшеров по пути в больницу

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Пьяный житель Ярославской области избил двух женщин-фельдшеров в машине скорой помощи по пути в больницу, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел 23 марта в Рыбинске, возбуждено уголовное дело по статье "побои". Отмечается, что 51-летний подозреваемый ранее не был судим, на допросе он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. В ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку".