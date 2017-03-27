Московский монорельс до конца дня будет работать с интервалами в 40 минут

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Движение на московском монорельсе вечером в понедельник осуществляется по всей линии в обе стороны с интервалом 40 минут, он сохранится до конца дня, сообщили в пресс-службе подземки.

"16.50. Монорельс. Движение осуществляется по всей линии, в обе стороны, с интервалом 40 минут. Такой интервал сохранится до конца дня", — говорится в сообщении метро в микроблоге Twitter.

Ранее движение поездов на московском монорельсе было временно приостановлено. Контактная сеть была повреждена ветками дерева, расположенного на территории студии "Союзмультфильм" на улице Милашенкова. Московское метро будет требовать возмещения убытков, вызванных остановкой движения из-за повреждения контактной сети.