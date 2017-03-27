Полиция просит привлечь к ответственности двух сотрудников ФБК

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Административные материалы на двух сотрудников созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией — Леонида Волкова и Константина Широкова — поступили в Симоновский суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде.

"На них составлены протоколы по статье 19.3 КоАП (невыполнение законного требования сотрудников полиции). Согласно протоколам, они отказались по требованию полицейских покинуть помещение фонда, когда полицейские проводили эвакуацию из-за сообщения о готовящемся взрыве (впоследствии информация об угрозе не подтвердилась)", — сказал представитель суда.

Собеседник агентства добавил, что административные материалы будут рассмотрены в ближайшее время.

Руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов, в свою очередь, сказал РИА Новости, что Симоновский суд города Москвы рассмотрит материалы на 13 задержанных сотрудников фонда.

По статье 19.3 КоАП, им грозит административный штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.