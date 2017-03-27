Полиция просит привлечь к ответственности двух сотрудников ФБК

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Административные материалы на двух сотрудников созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией — Леонида Волкова и Константина Широкова — поступили в Симоновский суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
Собеседник агентства добавил, что административные материалы будут рассмотрены в ближайшее время.
Руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов, в свою очередь, сказал РИА Новости, что Симоновский суд города Москвы рассмотрит материалы на 13 задержанных сотрудников фонда.
По статье 19.3 КоАП, им грозит административный штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.