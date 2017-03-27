Защита Никиты Белых обжаловала продление ареста до июня

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Защита экс-губернатора Кировской области Никита Белых обжаловала продление его ареста до 24 июня по делу о получении взяток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

В минувшую среду Басманный суд продлил до 24 июня срок ареста экс-губернатору Кировской области. Таким образом, общий срок ареста Белых составит один год.

"В суд поступили жалобы адвокатов Белых на постановление о продлении ему срока содержания под стражей", — сказала агентству пресс-секретарь суда.

В отношении Белых расследуется уголовное дело о получении взяток на 400 тысяч евро. По заявлению следствия, его поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Белых не смог пояснить, каким образом он был застигнут в ресторане с пачками наличности, но взяточником себя не считает и намерен доказать свою правоту в суде. Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.

Ранее защита Белых неоднократно заявляла, что заключение в СИЗО сильно ударило по здоровью бывшего губернатора. В феврале его переводили из СИЗО в госпиталь для лечения. СКР 17 марта предъявил Белых обвинение по еще одному эпизоду получения взятки (часть шестая статьи 290 УК РФ). Адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов назвал этот эпизод вымышленным, сказав, что "взятки нет".

Продлить арест следователь просил в связи с необходимостью получить результат психолого-криминалистической экспертизы, а также проделать ряд следственных действий, необходимых для завершения расследования. Белых, по словам следователя, находясь на свободе, может угрожать свидетелям и препятствовать производству по делу. Сам Белых, отметив ряд своих заболеваний, в том числе варикоз вен нижних конечностей, просил суд перевести его под домашний арест.