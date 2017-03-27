В КБР вынесли приговор по делу о похищении 17 лет назад гражданки Израиля

НАЛЬЧИК, 27 мар – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к шести годам колонии жителя Ингушетии, которого обвиняли в том, что он 17 лет назад участвовал в похищении проживавшей в Нальчике гражданки Израиля, сообщает суд.
Куштова обвиняли в том, что он вместе с неустановленным лицом не менее месяца удерживал похищенную гражданку Израиля в одной из квартир на территории Ингушетии. Впоследствии она была перевезена неустановленными лицами в Чеченскую республику, где ее продолжали удерживать, требуя выкуп в один миллион долларов.
"Куштов признан виновным в похищении человека, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Приговор пока не вступил в законную силу.