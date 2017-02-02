В Свердловской области с путей сошли семь вагонов с углем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев — РИА Новости. В Свердловской области с железнодорожных путей сошли семь вагонов с углем, сообщает в четверг ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным управления, инцидент случился в 02.05 по местному времени на территории Белоярского городского округа. Обошлось без пострадавших.

"На железнодорожной станции "Калюткино" произошел сход семи вагонов с углем, без опрокидывания. Железнодорожный состав следовал по маршруту Каменск-Уральский — Екатеринбург. Для проведения восстановительных работ направлен аварийно-восстановительный поезд Свердловской железной дороги. К месту происшествия следует оперативная группа МЧС", — уточняет ведомство.

По информации ГУ МЧС, из-за ЧП на 52 минуты был задержан пассажирский поезд № 89 Петропавловск — Москва. Причины инцидента устанавливаются.