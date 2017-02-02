Житель Приморья заплатит 9,3 миллиона рублей за убийство тигров и медведей

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Суд в Приморье удовлетворил требования прокурора о взыскании более 9 миллионов рублей с местного жителя за убийство нескольких амурских тигров и медведей, сообщает прокуратура края.

"В период с июня 2011 года по апрель 2012 года на территориях охотничьих угодий Лазовского и Партизанского муниципальных районов края в пределах обитания особей животного мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и находящихся под угрозой исчезновения, фигурант с неустановленными лицами производили охоту в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена. В результате незаконных действий погибли животные, среди которых были 6 особей амурского тигра, гималайские и бурые медведи и другие, чем причинен ущерб животному миру в размере 9,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Прокурор города Находки обратился в суд с исковым заявлением к охотнику о возмещении вреда. Решением Находкинского городского суда в удовлетворении иска прокурора было отказано. Однако судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда по апелляционному представлению прокурора отменила данное решение суда первой инстанции.

"Исследовав в суде апелляционной инстанции материалы уголовного дела, суд пришел к выводу об обоснованности доводов прокурора. Определением краевого суда от 1 февраля 2017 года исковые требования к гр-ну Р. о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворены в полном объеме", — сообщает прокуратура.