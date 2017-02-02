Житель Приморья заплатит 9,3 миллиона рублей за убийство тигров и медведей
04:3102.02.2017
(обновлено: 04:32 02.02.2017)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Суд в Приморье удовлетворил требования прокурора о взыскании более 9 миллионов рублей с местного жителя за убийство нескольких амурских тигров и медведей, сообщает прокуратура края.
"В период с июня 2011 года по апрель 2012 года на территориях охотничьих угодий Лазовского и Партизанского муниципальных районов края в пределах обитания особей животного мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и находящихся под угрозой исчезновения, фигурант с неустановленными лицами производили охоту в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена. В результате незаконных действий погибли животные, среди которых были 6 особей амурского тигра, гималайские и бурые медведи и другие, чем причинен ущерб животному миру в размере 9,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Прокурор города Находки обратился в суд с исковым заявлением к охотнику о возмещении вреда. Решением Находкинского городского суда в удовлетворении иска прокурора было отказано. Однако судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда по апелляционному представлению прокурора отменила данное решение суда первой инстанции.
"Исследовав в суде апелляционной инстанции материалы уголовного дела, суд пришел к выводу об обоснованности доводов прокурора. Определением краевого суда от 1 февраля 2017 года исковые требования к гр-ну Р. о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворены в полном объеме", — сообщает прокуратура.
Амурский тигр
Рисунок полос уникален для каждого тигра: в природе не встретить двух животных с одинаковым узором на шкуре.
Окрас выполняет и практическую функцию — он является маскировкой.
Сила тигра такова, что он может волочить по земле тушу лошади более 500 м.
Места обитания тигра — долины горных рек и пади с лесной растительностью маньчжурского типа с преобладанием дуба и кедра.
Длина тела амурских тигров составляет примерно 2 м, а средний вес может достигать 300 кг, поэтому вопрос добычи пропитания для тигров всегда в приоритете.
Область обитания тигра — юго-восток России, берега Амура и Уссури, северо-восток Китая (Маньчжурия), север КНДР.
Тигр питается исключительно животной пищей. Основу рациона составляют изюбрь, кабан и пятнистый олень.
Своё доброе расположение и дружелюбие амурские тигры выражают с помощью прикосновений головами, мордами и трения боками.
Состояние тигриной популяции — это индикатор состояния всей дальневосточной природы.
Амурский тигр никогда не нанесёт вреда нарушителю его территории, если им является самка с детёнышами.
Уссурийский тигр изображён на флаге и гербе Приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края.
Если тигр слишком уж разомлеет, то даже может начать мурлыкать.
Тигр старается не использовать свою силу без особой надобности. Даже в случае, когда драка за территорию или за пищу неизбежна, амурские тигры сначала предупреждают злоумышленника, гремя хвостом.
Скоростные характеристики тигра тоже поражают — по снегу он способен развивать скорость до 80 км/ч. Быстротой он уступает лишь гепарду.
Каждый взрослый тигр живёт на определённом участке обитания, средний размер которого у самок составляет от 250 до 450 кв. км, у самцов — до 2 тыс. кв. км.