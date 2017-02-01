Прокуратура Пензы выявила виновных в долгом устранении аварии на теплосетях

САРАТОВ, 1 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура организовала проверки в отношении управляющих компаний, действия которых привели к затягиванию сроков восстановления теплоснабжения домов в Пензе после аварии на ТЭЦ-1, сообщила РИА Новости в среду старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Обрушение кровли на Пензенской ТЭЦ-1 произошло днем 26 января, погиб один человек. По данным прокуратуры, в результате аварии произошли четыре прорыва на тепломагистралях города, что привело к нарушению теплоснабжения в 471 жилом доме в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах Пензы, в части домов произошла разморозка систем отопления. В городе с 27 по 30 января вводился режим ЧС. Теплоснабжение потребителей Пензы было восстановлено в полном объеме вечером 30 января.

"Прокуратуры трех районов… организовали проверки в отношении управляющих компаний, которые не обеспечили своевременное поступление теплоносителя во внутридомовые системы. У них на случай аварии есть схема действий, но не все ее выполнили, в связи с этим получились дополнительные трудности — перемораживание труб", — сказала собеседница агентства.

По результатам этих проверок будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавила Артамонова.

Ранее пресс-служба администрации Пензы заявила, что, по мнению специалистов, затягивание сроков восстановления теплоснабжения в домах было связано с отсутствием своевременной информации от компании "Т Плюс", владеющей Пензенской ТЭЦ-1, о реальных сроках ремонта на ТЭЦ после аварии.