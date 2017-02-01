В Москве протаранивший машину полиции водитель BMW сам явился в отделение

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Водитель BMW, протаранивший полицейскую машину на востоке Москвы, сам явился в отделение полиции, сообщили РИА Новости представитель ГУМВД по Москве.

В среду вечером полиция объявила в розыск BMW, протаранившую полицейский автомобиль на востоке Москвы при попытке сотрудников полиции проверить документы у водителя.

"Водитель сам явился в отделение полиции. Проводится дальнейшая проверка", — сказал собеседник агентства.