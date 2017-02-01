В Москве протаранивший машину полиции водитель BMW сам явился в отделение
20:2601.02.2017
(обновлено: 21:15 01.02.2017)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Водитель BMW, протаранивший полицейскую машину на востоке Москвы, сам явился в отделение полиции, сообщили РИА Новости представитель ГУМВД по Москве.
В среду вечером полиция объявила в розыск BMW, протаранившую полицейский автомобиль на востоке Москвы при попытке сотрудников полиции проверить документы у водителя.
"Водитель сам явился в отделение полиции. Проводится дальнейшая проверка", — сказал собеседник агентства.