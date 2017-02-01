В Москве из-за нарушения санитарных норм закрыли "Перекресток" на 60 суток

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Чертановский районный суд Москвы приостановил на 60 суток деятельность магазина торгового дома "Перекресток" на улице Ялтинской за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

Помещения магазина опечатаны приставами-исполнителями во вторник.

"Судья Чертановского районного суда города Москвы 20 января 2017 года, рассмотрев дело об административном правонарушении …, признал общество виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности объекта, принадлежащего ЗАО "Торговый Дом Перекресток" по адресу: г. Москва, улица Ялтинская, дом 2 на срок 60 суток", — говорится в сообщении.

Материалы административного дела переданы в суд сотрудниками Роспотребнадзора, которые пришли с проверкой в магазин на улице Ялтинской после жалоб.

Согласно экспертному заключению, было установлено, что уровни шума от работы внешних блоков кондиционеров и системы вентиляции магазина в жилых квартирах превышают допустимые уровни. Холодильные камеры оборудованы непосредственно под жилыми помещениями. Организованный воздухообмен в помещениях универсама функционирует с нарушениями, выброс отработанного воздуха осуществляется на уровне жилых квартир первого этажа. Продукты выгружаются не с торца здания, не имеющего окон, а непосредственно под окнами квартир. Раздельные контейнеры для хранения и сбора мусора установлены внутри универсама, где осуществляется загрузка продуктов питания.

В Роспотребнадзоре установили, что эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, условия для распространения инфекционных заболеваний и посягают на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.