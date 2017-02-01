Стали известны личности четверых погибших в ДТП в Новой Москве

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Среди погибших в крупном ДТП в Новой Москве трое граждан Узбекистана и один Таджикистана, личности остальных погибших устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Погибли в результате ДТП граждане Узбекистана 1984, 1995 и 1997 года рождения; гражданин Таджикистана 1987 года рождения. Личности остальных погибших устанавливаются", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в числе пострадавших гражданин России 1960 года рождения, двое граждан Узбекистана — 1986 и 1988 года рождения, а также гражданин Киргизии — 1994 года рождения.

Авария произошла на повороте с Варшавского шоссе на деревню Коротыгино: столкнулись "УАЗ" и Toyota, в результате чего отечественный автомобиль загорелся, внутри оказались заблокированы люди. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, погибли девять человек, выжили только трое.