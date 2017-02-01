В Москве водитель BMW протаранил автомобиль полиции и скрылся

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Полицейские разыскивают машину BMW, протаранившую полицейский автомобиль на востоке Москвы при попытке проверить документы у водителя, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Полицейские объявили план "перехват" после того, как на Егерской улице водитель BMW при попытке остановить его и проверить документы наехал на сотрудника полиции, протаранил полицейский автомобиль и скрылся", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские применили стрельбу, но водителю все равно удалось скрыться.

В столичном главке МВД подтвердили факт объявления плана "перехват" после того, как водитель BMW скрылся, совершив столкновение со служебным автомобилем. По факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.