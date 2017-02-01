Навального доставили в суд по делу "Кировлеса"

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Приставы в среду доставили главу "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального в Ленинский районный суд Кирова, где идет процесс по делу "Кировлеса", сообщил РИА Новости официальный представитель столичного управления ФССП Тимур Коробицын.

Ранее подсудимый Навальный дважды без объяснения причин пропустил судебные заседания, поэтому суд решил принудительно доставить его на процесс.

"В сопровождении приставов Навальный доставлен в здание суда", — сказал Коробицын.

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества госпредприятия "Кировлес". Верховный суд России позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".

Обвинения по всем делам Навальный категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным.

Алексей Навальный — глава "Фонда борьбы с коррупцией", лидер "Партии прогресса", занявший второе место на выборах мэра Москвы с 27% голосов, фигурант ряда уголовных процессов, приобрел популярность как автор антикоррупционного блога.