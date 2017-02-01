Навального доставили в суд по делу "Кировлеса"

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Приставы в среду доставили главу "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального в Ленинский районный суд Кирова, где идет процесс по делу "Кировлеса", сообщил РИА Новости официальный представитель столичного управления ФССП Тимур Коробицын.
"В сопровождении приставов Навальный доставлен в здание суда", — сказал Коробицын.
В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества госпредприятия "Кировлес". Верховный суд России позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".
Обвинения по всем делам Навальный категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным.
Алексей Навальный — глава "Фонда борьбы с коррупцией", лидер "Партии прогресса", занявший второе место на выборах мэра Москвы с 27% голосов, фигурант ряда уголовных процессов, приобрел популярность как автор антикоррупционного блога.