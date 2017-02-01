Под Иваново перевернулся автобус с рабочими

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Автобус с рабочими кондитерской фабрики попал в ДТП под Иваново, во время движения у автобуса отвалилось колесо, и он перевернулся, в результате 16 человек госпитализированы, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

"Автобус ехал из Родников, вез рабочих на кондитерскую фабрику, которая находится в районе Иваново. В ходе движения у него отвалилось левое заднее колесо, и водитель потерял управление. Автобус выехал на обочину и перевернулся, он сделал практически полный переворот. Госпитализированы 16 человек, включая водителя", — сказал собеседник.

Он уточнил, что пострадавших отвезли в больницу в Вичугу, характер травм уточняется.