В Челябинской области 18 человек обвиняются в мошенничестве с кредитами

ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 18 жителей Челябинской области, обвиняемых в мошенничестве с автокредитами на 22 миллиона рублей, сообщила в среду прокуратура региона.

По данным прокуратуры области, главный специалист по работе с розничными проблемными активами операционного офиса банка Евгений Кузнецов создал группу, в которую вовлек 17 граждан, согласившихся за денежное вознаграждение выступить в качестве заемщиков по кредитному договору на покупку автомобиля. Одни лица изготавливали подложные документы о месте работы и справки, подтверждающие получение ими высокой зарплаты, другие лица, выступающие в качестве заемщиков, предоставляли данные документы в банк для получения кредита, уточняет прокуратура.

Кузнецов обеспечивал принятие и проверку документов сотрудниками банка, не знавших о намерениях заемщиков, после заключения кредитных договоров и получения средств заемщики деньги не возвращали, добавляет прокуратура.

Группа действовала на территории Челябинска с 2011 года по 2014 год, общий ущерб, причиненный банку, составил свыше 22 миллионов рублей.

"Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организованной группы Евгения Кузнецова и 17 ее членов. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд Центрального района Челябинска", — говорится в сообщении. Они обвиняются в "мошенничестве в сфере кредитования, совершенном организованной группой".

В ходе следствия судом наложен арест на четыре автомобиля и квартиру, принадлежащие обвиняемым, добавляется в сообщении.

Один из участников организованной группы в настоящее время находится в розыске, в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщает прокуратура.