В Челябинской области 18 человек обвиняются в мошенничестве с кредитами

ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 18 жителей Челябинской области, обвиняемых в мошенничестве с автокредитами на 22 миллиона рублей, сообщила в среду прокуратура региона.
Кузнецов обеспечивал принятие и проверку документов сотрудниками банка, не знавших о намерениях заемщиков, после заключения кредитных договоров и получения средств заемщики деньги не возвращали, добавляет прокуратура.
"Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организованной группы Евгения Кузнецова и 17 ее членов. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд Центрального района Челябинска", — говорится в сообщении. Они обвиняются в "мошенничестве в сфере кредитования, совершенном организованной группой".
В ходе следствия судом наложен арест на четыре автомобиля и квартиру, принадлежащие обвиняемым, добавляется в сообщении.
Один из участников организованной группы в настоящее время находится в розыске, в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщает прокуратура.