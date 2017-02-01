В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев – РИА Новости. Камчатский региональный противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.

"В период с 00 часов 2 февраля 2017 года по 4 февраля 2017 года включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных районов, города Петропавловска-Камчатского, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", — сообщает центр.

Краевой главк МЧС России рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и, по возможности, не посещать лавиноопасные склоны.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней Камчатка окажется во власти тихоокеанского циклона, который подойдёт к юго-восточному побережью полуострова вечером в среду. В крае ожидаются снег и сильный ветер, местами метель.