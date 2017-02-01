Скандальный детдом в Чите вновь попал в поле зрения следователей

КРАСНОЯРСК, 1 фев — РИА Новости. Следователи начали новую проверку в скандально известном Читинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени Владимира Подгорбунского, где, по данным регионального детского омбудсмена, руководство скрыло попытку суицида 15-летней девушки и аборта ее ровесницы, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального главка Следственного комитета РФ Егор Марков.

По его данным, 30 января 2017 года в следственное управление региона поступило обращение Уполномоченного по правам ребенка в крае о признаках противоправных деяний в Читинском центре. По данному факту руководитель СК региона Юрий Русанов назначил провести доследственную проверку.

"По имеющимся данным, к детскому омбудсмену обратились несколько работников детского центра, которые сообщили о факте попытки суицида 15-летней воспитанницы центра, а также о проведении операции по прерыванию беременности другой 15-летней воспитанницы. При этом, по утверждению работников детдома, руководство учреждения о данных фактах умалчивало и в правоохранительные органы не сообщало", — сообщил Марков.

Он добавил, что в ближайшее время будет изъята вся необходимая документация в детском центре, опросят руководство и персонал детского центра, побеседуют с воспитанниками.

"Кроме того, в ходе доследственной проверки будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц детского центра в части выполнения своих обязанностей по обеспечению защиты прав несовершеннолетних. Процессуальное решение следователи примут после детального выяснения всех обстоятельств", — отметил он.

О детском доме №1 Читы заговорили после того, как член президентского совета по правам человека Яна Лантратова передала правоохранителям информацию о фактах жестокого обращения с воспитанниками детдома.

В ноябре 2015 года региональное следственное управление возбудило уголовное дело в отношении воспитателя детского дома Елены Смолиной. В ходе расследования уголовного дела было выявлено еще множество нарушений. По всем фактам было возбуждено свыше десятка уголовных дел, в настоящее время дела переданы в суд. Сама Смолина в ноябре 2016 года была признана судом виновной в истязании, незаконном лишении свободы воспитанников и приговорена к 4,5 года колонии общего режима.

Следователи также установили факты хищения денежных средств в детдоме, которые совершали его руководители. По данным уголовного дела, "предприимчивые" директор детдома и ее заместитель похитили свыше 1,6 миллиона рублей путем махинаций с дополнительными ставками работников детдома. Уголовное дело также расследовано и направлено в суд.