Брошенное у берегов Владивостока судно перестало гореть

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Брошенное у берегов Владивостока судно Yeruslan, на котором во вторник произошел пожар, перестало гореть, сообщает краевой главк МЧС РФ.

Накануне представитель Морского спасательного центра "Владивосток" сообщил, что на расстоянии около 2,3 километра от берега горит брошенное судно. Во вторник во второй половине дня спасатели отправились на разведку. Они установили, что возгорание произошло на верхней палубе и автомобильной палубе в кормовой части судна. В среду утром спасатели и пожарные вновь выехали к судну.

"После проведённой пожарными дополнительной разведки на заброшенном судне Yeruslan установлено, что на сухогрузе произошла самоликвидация огня. В настоящее время оперативная группа продолжает работать на месте пожара. Причины возгорания устанавливаются", — говорится в сообщении.

Как сообщает Тихоокеанское морское Управление Росприроднадзора, "до настоящего времени никаких действенных мер по обеспечению сохранности судна, безопасности мореплавания и стоянки судна ни собственником судна, ни уполномоченными структурами предпринято не было".

Судно Yeruslan (порт приписки Камбоджа), которое ранее неоднократно арестовывали за долги перед моряками, судовладелец бросил. Сейчас оно стоит в акватории, местные жители посещают его, добираясь туда по льду.