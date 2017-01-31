Приставы доставили Навального в Киров

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Судебные приставы доставили оппозиционера Алексея Навального в Киров, где в среду пройдут судебные слушания по делу "Ив Роше" с его участием, сообщил РИА Новости официальный представитель управления ФССП по Москве Тимур Коробицын.

Ранее Коробицын сообщал, что приставы принудительно доставят Навального в Ленинский суд Кирова. Они сопроводили оппозиционер в один из московских аэропортов для посадки в самолет.

"Самолет с Алексеем Навальным прибыл в город Киров. Сейчас он доставлен в гостиницу. Завтра его повезут в суд", — сказал Коробицын.

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества госпредприятия "Кировлес". Верховный суд России позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".