Под Тулой кассир почтового отделения покончила с собой на рабочем месте

ВОРОНЕЖ, 19 янв — РИА Новости. Следствие выясняет причины самоубийства кассира почтового отделения в Тульской области, которая покончила с собой, закрывшись на рабочем месте, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Трагедия произошла днем в помещении отделения почтовой связи в Плавском районе.

"Предварительно установлено, что 19 января текущего года в дневное время женщина, которая работала в указанном почтовом отделении связи, закрылась в помещении кассы и совершила самоубийство", — говорится в сообщении.

По факту случившегося организована доследственная проверка. По словам представителя следствия, у женщины нет телесных повреждений. СК выясняет мотив поступка.

Между тем, как пояснил РИА Новости представитель управления МВД области, на выходных служба безопасности почты обнаружила пропажу 5 миллионов рублей в этом почтовом отделении. По данному факту возбуждено дело по статье "Кража в особо крупном размере". Собеседник агентства подтвердил, что кассир этого почтового отделения "сегодня покончила жизнь самоубийством".