"Роснефть" обжаловала решение суда по иску к РБК о защите репутации

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в четверг зарегистрировал апелляционную жалобу компании "Роснефть" на решение, которым суд по ее иску о защите деловой репутации взыскал с медиахолдинга РБК и его журналистов 390 тысяч рублей, а не 3,2 миллиарда рублей, как просил истец, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Жалоба вместе с материалами дела будет направлена в Девятый арбитражный апелляционный суд, который назначит дату ее рассмотрения. Ранее в четверг группа компаний РБК сообщила, что также подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, однако информация об этой жалобе в картотеке арбитражных дел пока не отображается.

Арбитражный суд Москвы в декабре частично удовлетворил требование "Роснефти" о взыскании компенсации, обязав ответчиков — ООО "БизнесПресс", учредителя интернет-сайта РБК, а также журналистов Тимофея Дзядко, Людмилу Подобедову и Максима Товкайло – выплатить истцу 390 тысяч рублей.

В то же время суд первой инстанции полностью удовлетворил нематериальные требования "Роснефти". Суд признал несоответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца информацию, изложенную в статье "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", и обязал удалить ее с сайта, а также опровергнуть. В публикации, в частности, утверждалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин якобы попросил правительство защитить "Роснефть" от возможного увеличения доли BP в капитале российской компании, которое могло произойти в результате приватизации части акций, принадлежащих государству.

Вместе с тем, арбитраж Москвы полностью отклонил требования "Роснефти" еще к двум соответчикам — телеканалу РБК и его журналисту Константину Бочкареву.

В сообщении РБК о подаче апелляционной жалобы говорилось, что ответчики считают недоказанным порочащий характер своего материала, а репутационный вред — отсутствующим. Комментариями "Роснефти" РИА Новости пока не располагает.