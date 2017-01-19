"Роснефть" обжаловала решение суда по иску к РБК о защите репутации

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в четверг зарегистрировал апелляционную жалобу компании "Роснефть" на решение, которым суд по ее иску о защите деловой репутации взыскал с медиахолдинга РБК и его журналистов 390 тысяч рублей, а не 3,2 миллиарда рублей, как просил истец, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Жалоба вместе с материалами дела будет направлена в Девятый арбитражный апелляционный суд, который назначит дату ее рассмотрения. Ранее в четверг группа компаний РБК сообщила, что также подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, однако информация об этой жалобе в картотеке арбитражных дел пока не отображается.
Арбитражный суд Москвы в декабре частично удовлетворил требование "Роснефти" о взыскании компенсации, обязав ответчиков — ООО "БизнесПресс", учредителя интернет-сайта РБК, а также журналистов Тимофея Дзядко, Людмилу Подобедову и Максима Товкайло – выплатить истцу 390 тысяч рублей.
Вместе с тем, арбитраж Москвы полностью отклонил требования "Роснефти" еще к двум соответчикам — телеканалу РБК и его журналисту Константину Бочкареву.
В сообщении РБК о подаче апелляционной жалобы говорилось, что ответчики считают недоказанным порочащий характер своего материала, а репутационный вред — отсутствующим. Комментариями "Роснефти" РИА Новости пока не располагает.