"Ловцу покемонов" в храме на Урале вменили новую статью

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Ловцу покемонов" в екатеринбургском храме Руслану Соколовскому предъявили новые обвинения о незаконном обороте специальных технических средств, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.

"Сегодня стало известно, что в отношении Соколовского возбуждено еще одно уголовное дело — о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (часть 1 статьи 138 Уголовного кодекса РФ). Поводом стала обнаруженная во время обыска дома ручка с видеокамерой", — сказал защитник.

По словам адвоката, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг также удовлетворил ходатайство следствия о продлении Соколовскому срока ареста до 22 февраля 2017 года включительно.

Соколовский известен тем, что разместил в интернете видео, на котором он играет в приложение Pokemon GO во время службы в екатеринбургском Храме-на-Крови. В ролике использовалась стилизованная под церковное пение нецензурная лексика, а сам блогер иронизировал над основами христианства. После проверки следователи возбудили уголовное дело. Самого блогера поместили под стражу.