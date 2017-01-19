Обрушившийся конный манеж под Новосибирском оказался самовольной постройкой

НОВОСИБИРСК, 19 янв — РИА Новости. Манеж для лошадей, где произошло обрушение крыши из-за снега, был построен самовольно на территории бывшего детского оздоровительного лагеря, сообщает прокуратура Новосибирской области.

По данным СК, в четверг произошло обрушение крыши конного клуба "Аллюр", расположенного вблизи поселка Нового Новосибирской области. В результате обрушения погиб ребенок 15 лет и мужчина 45 лет, двое подростков получили травмы и находятся в больнице.

"Самовольно построенный манеж расположен на территории земельного участка бывшего детского оздоровительного лагеря имени Путилова (поселок Новый, Барышевский сельсовет, Новосибирский район), который вместе со зданиями арендует индивидуальный предприниматель (один из руководителей конного клуба "Аллюр"), — говорится в сообщении.

В прокуратуре также сообщили, что крыша самовольной постройки не выдержала значительный снежный покров и обрушилась на находящуюся в строении группу людей из семи человек (трое взрослых и четверых детей), занимавшихся конным спортом.

Как сообщалось ранее, также погибли три лошади.

Прокуроры Бердска и Новосибирского района проводят проверку в связи с обрушением. По данным прокуратуры, в результате происшествия погиб тренер и 15-летняя воспитанница конного клуба "Аллюр". Трое пострадавших — двое подростков 2000 года рождения и 41-летняя женщина сейчас находятся в городской клинической больнице в городе Бердске. Второй тренер и ребенок в инциденте не пострадали.