РБК подал апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы по иску "Роснефти"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Группа компаний РБК подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы по иску компании "Роснефть"; РБК намерен добиться отмены решения суда первой инстанции, поскольку считает, что порочащий характер материала "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от ВР" не доказан, а репутационный вред отсутствует, говорится в пресс-релизе РБК.

Арбитраж Москвы 12 декабря по иску "Роснефти" к четырем журналистам и двум юрлицам медиахолдинга РБК решил взыскать с ответчиков 390 тысяч рублей компенсации вреда деловой репутации, а не 3,2 миллиарда рублей, как просил истец. Суд также постановил удалить материалы статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", ставшей поводом для иска, и дать опровержение.

"Мы не понимаем, как действия менеджмента "Роснефти" по защите государственных интересов, которые были описаны в нашей статье, могли привести к этому иску. И тем более – как это могло нанести репутационный вред компании", – заявил генеральный директор группы компаний РБК Николай Молибог, слова которого приводятся в сообщении.

По данным РБК, в статье "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от ВР" говорилось о подготовке приватизации 19,5% акций "Роснефти", а также о том, "что компания BP может собрать блокирующий пакет акций во время приватизации". В РБК отмечают, что президент "Роснефти" Игорь Сечин предупредил руководство РФ о существующих рисках, и правительство привлекло банк Intesa в качестве консультанта для сделки. В итоге сделка по приватизации была проведена и высоко оценена экспертным сообществом и государственной властью на высшем уровне. Действия руководства "Роснефти" соответствовали мировой практике по защите государственных интересов, отмечают в медиахолдинге.

Для выяснения обстоятельств, связанных с опубликованной в статье информацией, РБК будет просить апелляционный суд запросить сведения, полученные в ходе сделки по приватизации акций "Роснефти", у правительства РФ, банка Intesa и компании BP, отмечается в пресс-релизе.

"Суд первой инстанции взыскал с РБК почти в 8 тысяч раз меньше, чем требовала "Роснефть". Поэтому теперь можно вести диалог не в терминологии "цены абсурда", а в рамках профессиональной ответственности. Журналисты РБК написали материал на основании информации, полученной от трех источников (в соответствии с редакционными стандартами РБК). Редакторы РБК опубликовали этот материал, руководствуясь концепцией РБК – важные новости про бизнес и для бизнеса. Мы изучили действия нашей редакции в ходе подготовки этого материала и располагаем подтверждением, что в нем изложены только факты. Мы хотим понять, как изменится ситуация, если экспертные оценки и сведения, полученные в ходе сделки, будут учтены апелляционным судом", – подчеркнул Молибог, слова которого цитирует пресс-служба РБК.

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу РБК в установленный законом двухмесячный срок от текущей даты, добавили в медиахолдинге.

РИА Новости пока не удалось получить комментарий "Роснефти".