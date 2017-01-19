Жизни девушки, пострадавшей при взрыве иномарки в Рязани, ничто не угрожает

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Медики считают, что жизни девушки, госпитализированной в Рязани после того как в ее автомобиле сработало взрывное устройство, ничего не угрожает, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Евдокимова.

Ранее сообщалось, что взрыв в автомобиле Suzuki Grand Vitara в Рязани прогремел в среду в 15.40. За рулем находилась местная жительница. Установлено, что к кузову автомобиля было прикреплено взрывное устройство, снабженное поражающими элементами. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершаемое общественно опасным способом. СУ СКР уточнило: в качестве приоритетных рассматриваются версии, что покушение на убийство связано со служебной деятельностью либо личной жизнью потерпевшей.

"Девушка находится в больнице, угрозы ее жизни нет", — сказала собеседница.

По информации СМИ, пострадавшая – Светлана Грачева, председатель нескольких ТСЖ в Рязани. В СУ СКР по региону РИА Новости подтвердили эту информацию.

Рязанская интернет-газета "Своя колокольня" опубликовала информацию о том, что Грачева является информатором издания. По информации газеты, Грачева участвовала в создании статьи про взрыв котельной в 1-ом Осеннем переулке в октябре 2016 года, где рассказывала о конфликте двух компаний.

Взрыв бытового газа произошел 23 октября на верхних этажах первого подъезда 10-этажного дома в 1-м Осеннем переулке в 04:36 мск. В результате взрыва произошло частичное разрушение трех верхних этажей, в том числе двух жилых. Погибли семь человек, 16 человек пострадали.