Песков о решении КС по делу ЮКОСа: Россия будет отстаивать свои интересы

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Постановление Конституционного суда о возможности исполнения решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа — судебный вопрос, который не хотелось бы комментировать, но в юридическом плане Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В четверг Конституционный суд постановил, что решение Страсбургского суда о взыскании 1,9 миллиарда евро в пользу экс-акционеров ЮКОСа не соответствует нормам основного закона страны.

"Это вопрос судебный, поэтому мы не хотели бы никак комментировать. Разумеется, Россия полностью защищает и продолжит в юридическом плане отстаивать свои интересы", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия добровольно выплачивать средства по иску.

"ЕСПЧ, вы знаете, установил, что действия России не были политически мотивированными, и что владельцы компании уклонялись от уплаты налогов. Это можно констатировать. В дальнейшем продолжится юридическая защита наших интересов", — добавил он.

Европейский суд по правам человека в июле 2014 года обязал Россию выплатить компенсации бывшим акционерам ЮКОСа за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Российский Минюст заявил, что не считает это решение справедливым и беспристрастным, и направил в Конституционный суд запрос о возможности не исполнять его.

Подробности дела компании ЮКОС в Европейском суде по правам человека читайте в справке >>