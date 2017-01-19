Песков о решении КС по делу ЮКОСа: Россия будет отстаивать свои интересы

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Постановление Конституционного суда о возможности исполнения решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа — судебный вопрос, который не хотелось бы комментировать, но в юридическом плане Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это вопрос судебный, поэтому мы не хотели бы никак комментировать. Разумеется, Россия полностью защищает и продолжит в юридическом плане отстаивать свои интересы", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия добровольно выплачивать средства по иску.
"ЕСПЧ, вы знаете, установил, что действия России не были политически мотивированными, и что владельцы компании уклонялись от уплаты налогов. Это можно констатировать. В дальнейшем продолжится юридическая защита наших интересов", — добавил он.
Подробности дела компании ЮКОС в Европейском суде по правам человека читайте в справке >>