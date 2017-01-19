Жительницу Братска, подозреваемую в убийстве детей, поместили в больницу

КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Жительница Братска, сознавшаяся в убийстве двух своих малолетних детей, помещена в психиатрическую больницу, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"В настоящее время она не задержана, поскольку находится в стационаре. Известно, что до декретного отпуска женщина работала в местной администрации", — сказал собеседник агентства.
Женщина ранее обращалась за консультацией к психиатру, но на учете в службе опеки и попечительства семья не состояла, так как считалась вполне благополучной.
"В семье есть работающий папа. Есть бабушка. Мама была в декретном отпуске. Считалось, что в семье все благополучно", — сообщили РИА Новости в министерстве соцразвития Иркутской области.
Подобное преступление было совершено в Братске 1 января: СУ СКР также завел уголовное дело по аналогичной уголовной статье. В лесном массиве сотрудники полиции обнаружили мертвым 6-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что мать ушла с ним на прогулку, с которой вернулась одна. Женщина помещена в больницу, так как у нее имеется психическое расстройство.