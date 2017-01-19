Омскую школьницу поймали при раскладке наркотиков в тайники

НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. В Омске полицейские задержали 16-летнюю школьницу, которая после уроков занималась раскладкой заранее расфасованных пакетиков с наркотическими "солями", сообщает региональное УМВД.

В полиции пояснили, что правоохранителям поступила информация о возможной причастности девочки к незаконному обороту наркотиков. За несколько недель сотрудники областного УМВД выяснили, что школьница длительное время занималась сбытом запрещенных веществ через закладки специально оборудованных тайников, в которые она помещала свертки с дозами.

"В результате тщательно спланированных действий оперативников, школьница была задержана в дневное время суток на улице Карла Маркса. В ходе личного досмотра у девушки было изъято 15 расфасованных пакетиков с наркотическим средством, именуемым "соль", общий вес которого составил более восьми граммов", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в день задержания, после окончания уроков, она уже успела сделать несколько закладок. Кроме наркотиков, у школьницы была при себе сумка с учебниками и спортивная форма.

Девочка рассказала полицейским, что стать распространителем наркотиков ей предложили в соцсетях, при этом обещали высокий и стабильный доход.

Сотрудники Следственного комитета возбудили в отношении подростка уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере". Санкция этой статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы, однако максимальное наказание для несовершеннолетних составляет десять лет колонии.