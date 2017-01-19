Двое судей КС, возможно, выскажут особые мнения по делу ЮКОСа

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Двое судей Конституционного суда России, возможно, выступят со своими особыми мнениями касательно решения Страсбургского суда по делу ЮКОСа, передает корреспондент РИА Новости из суда.

В четверг КС постановил, что решение ЕСПЧ о взыскании с России 1,9 миллиарда евро в пользу экс-акционеров нефтяной компании не соответствует российской Конституции, так что его можно не выполнять.

"Обычно, вообще, не принято разглашать тайну совещательной комнаты… Но (есть) два особых мнения, если (высказавшие их судьи) не передумают", — сказал журналистам председатель суда Валерий Зорькин, отвечая на вопрос, единогласно ли было принято решение. Всего в составе КС 19 судей.

В пресс-службе КС журналистам пояснили, что у судей есть две недели на то, чтобы представить свои особые мнения.

Подробности дела компании ЮКОС в Европейском суде по правам человека читайте в справке >>