Мосгорсуд 30 января проверит законность продления домашнего ареста Улюкаеву

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мосгорсуд 30 января проверит законность продления срока домашнего ареста экс-министру экономразвития Алексею Улюкаеву по делу о взятке в два миллиона долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
В январе Басманный суд Москвы продлил бывшему министру срок домашнего ареста до 15 апреля.
В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти", законность самой сделки при этом не оспаривается.
Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.