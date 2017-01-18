Мосгорсуд 30 января проверит законность продления домашнего ареста Улюкаеву

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мосгорсуд 30 января проверит законность продления срока домашнего ареста экс-министру экономразвития Алексею Улюкаеву по делу о взятке в два миллиона долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Апелляционная жалоба адвокатов Улюкаева назначена к рассмотрению в Мосгорсуде на 30 января в 10.00", — сказала пресс-секретарь.

В январе Басманный суд Москвы продлил бывшему министру срок домашнего ареста до 15 апреля.

В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти", законность самой сделки при этом не оспаривается.

Суд отправил Улюкаева под домашний арест. Позднее президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.