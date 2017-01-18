В Ленобласти из двухэтажного дома эвакуировали 10 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Спасатели тушат пожар в двухэтажном доме в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон, сообщила РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.

"Сообщение о происшествии в деревне Лаголово по улице Советской, дом 8 поступило в 17.30. Из дома были эвакуированы 10 человек. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, в одной из квартир мог взорваться газовый баллон", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время пожарные службы ликвидируют возгорание.