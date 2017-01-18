Полицейская погоня в Москве закончилась тройным ДТП

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Москве двоих подозреваемых в угоне, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Внимание автоинспекторов привлек водитель "Соболя", нарушавший правила дорожного движения. Требования остановиться он проигнорировал и попытался скрыться по Садовому кольцу.

Сотрудники полиции начали преследование, во время которого водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами.

Нарушителей тут же задержали — ими оказались 24-летний уроженец Пермского края и 18-летний приезжий из Вологодской области.

Документов на автомобиль у молодых людей не было – как оказалось, машину они угнали. Владелец автомобиля в это время был дома и об угоне не подозревал.

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.