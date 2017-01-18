В Курске журналист намерена подать в суд за ложные подозрения в экстремизме

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Экс-депутат Курской облдумы и главный редактор газеты "Народный журналист" Ольга Ли намерена через суд потребовать компенсации морального вреда от следователей, возбудивших, а затем прекративших в отношении нее уголовного дела об экстремизме, сообщила в среду РИА Новости сама Ли.

Уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении Ли было возбуждено весной 2016 года — тогда журналистка являлась еще и депутатом Курской облдумы. Следователи усмотрели в ее высказываниях в соцсетях возбуждение в обществе ненависти и вражды к сотрудникам правоохранительных органов и судебной системы. В октябре СУСК по региону объявило о прекращении уголовного преследования журналистки по данной статье в связи с отсутствием состава преступления.

"Мои юристы готовят иск в суд с требованием возмещения морального вреда, причиненного мне незаконным уголовным преследованием", — сказала собеседница.

По ее словам, уголовное преследование не дало ей провести полноценную избирательную кампанию к выборам 18 сентября 2016 года. "Я баллотировалась в Государственную и областную думу. Часть избирателей отвернулась от меня, не понимая до конца, за что возбуждено уголовное дело, виновата я или нет…. Кроме того, пострадало мое здоровье и здоровье близких, которые переживали за меня. Все это будет отражено в иске", — подчеркнула Ли.

В настоящее время Ли является обвиняемой по делу о клевете на судью. По данным следствия, в номере газеты "Народный журналист" за сентябрь-октябрь 2015 года она опубликовала от своего имени статью под названием "Заявление о привлечении прокурора области Филимонова к уголовной ответственности". В данной статье, по мнению следователей, указаны заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и подрывающие профессиональную репутацию судьи Ленинского районного суда Курска Шуровой. В статье судья обвиняется в умышленном нарушении принципа презумпции невиновности.

В октябре СУСК сообщило о передаче уголовного дела в суд, однако, как сообщила РИА Новости Ли, дело было возвращено на дорасследование.

"На днях мне вновь предъявили обвинение. Уголовное дело должно быть передано в суд до 20 февраля", — сообщила Ли.