В Новокузнецке выясняют, почему девушку после обморока высадили из автобуса

КЕМЕРОВО, 18 янв — РИА Новости. Новокузнецкие следственные органы проверяют информацию о высадке из автобуса 16-летней девочки после того, как она потеряла сознание, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области Надежда Ананьева.

Информация об инциденте появилась в среду в социальных сетях и местных изданиях.

Сторона следствия

"Новокузнецкий отдел СУ СКР начал доследственную проверку по материалам СМИ. Проверяется, был ли такой факт, при каких обстоятельствах это произошло, почему ребенку стало плохо. Возможно, она сама вышла или ее действительно высадили. Следователи будут разбираться — главное, что мы не оставили это без внимания", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, если итоги проверки подтвердят факт оставления ребенка в опасности, то материалы передадут в полицию для дальнейшего разбирательства. Если следователи найдут признаки статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", то займутся этим сами. "Если все не подтвердится, возможно, будет административное разбирательство", — добавила представитель ведомства.

Сторона матери

В свою очередь мать подростка Наталья Рябова сообщила РИА Новости, что это произошло утром в понедельник, 16 января, когда ее дочь — студентка первого курса техникума — ехала на учебу.

​"Ей стало плохо в автобусе, она упала в обморок. Ее немного привели в чувство, посоветовали вернуться домой, позвонить маме и высадили на улицу. Скорую при этом никто не вызвал. Мало того, что в то утро было минус 21-22 градуса, так еще и частный сектор, где немного людей. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы она снова потеряла сознание по дороге", — сказала она агентству.

По ее словам, дочь очень плохо помнит, что конкретно произошло. "Вроде как, когда она пришла в себя, над ней находился кондуктор", — уточнила Рябова, добавив, что после этого кондуктор оставил ее дочь на остановке, и та самостоятельно добралась до больницы. Сейчас девочка чувствует себя "более-менее хорошо и ходит по врачам, пытаясь найти причину ее обморока".

Сторона транспортников

Мать девочки отметила, что сразу обратилась в пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП) и оставила жалобу. "Мне позвонили из ПАТП и сказали, что ни один кондуктор не сознается в ситуации. Водитель, в принципе, мог и не знать об этом", — сказала Наталья Рябова.

Пресс-служба управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка в свою очередь сообщила, что "по факту жалобы поступившей от Рябовой Натальи (мамы пострадавшей) о высадке потерявшей сознание девушки из автобуса, управлением совместно с пассажирским автотранспортным предприятием, ведется служебное расследование". Свидетелей случившегося просят позвонить по телефону горячей линии.

Автотранспортное предприятие, которому принадлежит автобус, пока не комментирует ситуацию.

Наталья Рябова надеется, что во всех обстоятельствах случившегося разберутся правоохранительные органы и привлекут к ответственности тех, кто не вызвал врачей упавшему в обморок ребенку. В среду с женщиной связался следователь городского подразделения областного СУ СК и назначил ей встречу по данному вопросу.