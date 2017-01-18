В Перми мужчина требовал от врача оказать помощь ребенку, угрожая убийством

УФА, 18 янв — РИА Новости. Пермские следователи проверяют информацию о том, что житель Перми в среду ворвался на станцию "скорой помощи" и, угрожая убийством, требовал оказать помощь его ребенку, сообщил РИА Новости представитель краевого СК РФ.

"В интернете появилось сообщение о том, что житель Перми в Дзержинском районе ворвался в помещение станции скорой помощи и, угрожая убийством, потребовал немедленно оказать помощь его ребенку. Информации о том, действительно ли нужна была помощь ребенку, у следствия пока нет. Идет проверка",- сообщил собеседник.