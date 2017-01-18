В деле о нападении на Красноуральском заводе появился пятый подозреваемый

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. В Свердловской области задержали пятого подозреваемого в нападении на охрану закрытого Красноуральского химзавода (КХЗ), сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

В ночь на 13 января неизвестные проникли на территорию недействующего химзавода в Красноуральске. Охранявшие предприятие сотрудники ЧОП из Нижнего Тагила попытались их задержать, но встретили сопротивление. В результате двое охранников 1988 года рождения и их коллега 1983 года рождения получили ранения, в частности – огнестрельные, и были госпитализированы. Впрочем, одного из них вскоре выписали. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Чуть погодя задержали четверых подозреваемых.

"Сыщики уголовного розыска ОВД Красноуральска в ходе поисковых мероприятий задержали пятого подозреваемого в нападении на сторожей неработающего местного химзавода. Задержанным оказался ранее судимый за кражи и дезертирство гражданин 1989 года рождения. Он скрывался в квартире своих знакомых на улице Центральной. Когда понял, что за ним пришли, пытался скрыться, выпрыгнув с балкона второго этажа. К такому повороту событий полицейские были готовы, поэтому ретироваться ему не удалось", — сказал Горелых.

Он отметил, что сейчас мужчина вместе со своими подельниками содержится под стражей. В ближайшее время им определят дальнейшую меру пресечения. Кроме того, полицейские обнаружили оружие налетчиков: обрез двуствольного ружья и два пневматических пистолета.