В Нижнем Новгороде вынесли приговор пенсионеру, застрелившему жену

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Суд приговорил пенсионера в Нижегородской области к 9,5 годам колонии за убийство жены, которая якобы сама попросила его об этом, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.

Суд установил, что преступление произошло утром 26 февраля 2016 года в доме в поселка Выездное Арзамасского района, где проживали супруги.

"Обвиняемый 77-летний муж выстрел из охотничьего ружья в шею своей 83-летней супруги, из-за чего она скончалась. Мужчина в ходе предварительного расследования дал показания о том, что его жена имела хронические заболевания и якобы сама попросила его об эвтаназии", — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В СКР отметили, что обвиняемый ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался.